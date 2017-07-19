Dati
            Notizie Radiocor

            Ue: partnership strategica con Usa e Giappone su minerali critici

            'Migliorera' approvvigionamento e sicurezza economica' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 feb - L'Unione Europea ha siglato una partnership strategica con Stati Uniti e Giappone volta a migliorare le forniture di minerali critici. L'obiettivo, per i Paesi interessati, e' quello di 'migliorare in modo significativo la loro sicurezza economica e nazionale rafforzando insieme la resilienza delle loro catene di approvvigionamento di minerali critici', secondo un comunicato pubblicato al termine di un incontro ministeriale sull'argomento a Washington. 'Con lo sviluppo di questo piano d'azione desideriamo gettare le basi per un accordo multilaterale vincolante sui minerali critici con paesi ideologicamente vicini', ha sottolineato il rappresentante della Casa Bianca per il Commercio (USTR), Jamieson Greer.

