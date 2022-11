Ue: Panetta, un Pnrr ogni anno per sfide competitivita' e indipendenza energetica -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 nov - Panetta ricorda che secondo le stime della Commissione europea "la transizione verde costera' 450 miliardi l'anno dal 2021 al 2030 e siamo gia' in ritardo" questa cifra "e' superiore al 3% del Pil e dobbiamo poi annullare dipendenza dai fossili, soprattutto quelli russi, il Repower Eu costa 33 miliardi l'anno. Poi si deve completare la transizione digitale e colmare il digital gap costa 75 miliardi l'anno dal 2021 al 30". Altro investimento e' quello per formare chi "utilizzera' questi strumenti digitali e sono altri 42 miliardi l'anno per dieci anni". Panetta ricorda quindi gli impegni di spesa per la difesa "altri 70 miliardi l'anno e quindi sono quasi 650 miliardi l'anno numeri che escludono i trasporti e se li aggiungiamo questa cifra si raddoppia". A fronte di questi numeri "noi abbiamo celebrato come evento epocale il varo del NextGeneration Ue che ci ha dato all'Italia i 200 miliardi di cui si parla tanto nel dibattito pubblico ma secondo questi numeri ne dovremmo a fare uno all'anno, si tratta di numeri epocali e dovremmo riuscire a ripeterlo tutti gli anni" fino al 2030. Il punto focale ribadisce Panetta e' che si deve essere in grado di avviare subito una discussione sulla governance di questi investimenti "o saremo capaci di farla o la subiremo" aggiunge il banchiere che interviene al lunch dell'Ispi accolto dal presidente Giampiero Massolo.

