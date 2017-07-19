Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Ue: P. Chigi, prossimo incontro gruppo lavoro competitivita' prima summit di marzo

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Alden Biesen, 12 feb - "I leader hanno concordato di rivedersi gia' a margine del Consiglio europeo di marzo per mantenere alta l'attenzione sui temi della competitivita' e contribuire alle definizione di obiettivi concreti e scadenze precise". Lo indica Palazzo Chigi in una nota, con riferimento all'incontro inaugurale del nuovo gruppo di lavoro dedicato temi della competitivita' europea che si e' riunito prima dell'incontro informale dei capi di Stato e di Governo. "Insieme a Italia, Germania, Belgio e Commissione europea - si legge nella nota - hanno preso parte all'incontro Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Svezia e Ungheria. La discussione dei leader si e' concentrata intorno alle tre priorita' delineate nel documento orientativo predisposto da Italia, Germania e Belgio: completamento del Mercato Unico; semplificazione regolatoria e riduzione dei prezzi dell'energia; politica commerciale ambiziosa e pragmatica.

            Particolare attenzione e' stata riservata alle iniziative necessarie al rilancio industriale dell'Europa, a partire da una rapida revisione dei meccanismi di tassazione delle emissioni (Ets e Cbam), cosi' come sulla necessita' di assicurare un rapido e fedele seguito alle priorita' politiche indicate dal Consiglio Europeo".

            com-fil.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 12-02-26 12:25:00 (0345)GOV,EURO 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.