Ue: P. Chigi, prossimo incontro gruppo lavoro competitivita' prima summit di marzo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Alden Biesen, 12 feb - "I leader hanno concordato di rivedersi gia' a margine del Consiglio europeo di marzo per mantenere alta l'attenzione sui temi della competitivita' e contribuire alle definizione di obiettivi concreti e scadenze precise". Lo indica Palazzo Chigi in una nota, con riferimento all'incontro inaugurale del nuovo gruppo di lavoro dedicato temi della competitivita' europea che si e' riunito prima dell'incontro informale dei capi di Stato e di Governo. "Insieme a Italia, Germania, Belgio e Commissione europea - si legge nella nota - hanno preso parte all'incontro Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Svezia e Ungheria. La discussione dei leader si e' concentrata intorno alle tre priorita' delineate nel documento orientativo predisposto da Italia, Germania e Belgio: completamento del Mercato Unico; semplificazione regolatoria e riduzione dei prezzi dell'energia; politica commerciale ambiziosa e pragmatica.

Particolare attenzione e' stata riservata alle iniziative necessarie al rilancio industriale dell'Europa, a partire da una rapida revisione dei meccanismi di tassazione delle emissioni (Ets e Cbam), cosi' come sulla necessita' di assicurare un rapido e fedele seguito alle priorita' politiche indicate dal Consiglio Europeo".

