            Notizie Radiocor

            Ue: Orsini, vantaggio euro forte e' attrattivita', vanno emessi Eurobond

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 ott - 'Sappiamo benissimo che quando una moneta e' forte ha una capacita' anche di attrazione, ma io non capisco come mai l'Europa ancora non emette Eurobond per fare quelle cose che tutti noi ci aspettiamo, dall'intelligenza artificiale, dal continuare a mantenere quell'obiettivo dell'ambiente che per noi e' prioritario'. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo all'assemblea di Confindustria Friuli Venezia Giulia, Confindustria Alto Adriatico e Confindustria Udine.

