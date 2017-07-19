Ue: Orsini, sospendere Ets per salvaguardare industria, e' peso per competitivita' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 feb - 'In un contesto geopolitico profondamente cambiato, l'Ets, nella sua attuale configurazione, ha mostrato tutti i suoi limiti, trasformandosi da strumento di decarbonizzazione a veicolo di speculazione finanziaria. Per questo, anche rappresentando la seconda nazione industriale e esportatrice Europea, chiediamo che il sistema venga sospeso per essere ripensato profondamente. L'oggettivita' dei fatti e' sotto gli occhi di tutti', ha aggiunto Orsini. 'Dal 1990, le emissioni globali sono aumentate del 70%, spinte principalmente dalla Cina, le cui emissioni cumulative superano ormai quelle dell'intera Unione europea. Tuttavia solo circa il 25% delle emissioni globali e' coperto da sistemi di tipo Ets, e il sistema europeo rimane di gran lunga il piu' costoso', ha proseguito, spiegando che 'settori strategici - come l'acciaio, la chimica e la ceramica, che in Italia sono gia' tra i piu' decarbonizzati a livello globale - rischiano di essere espulsi dai mercati internazionali senza un rapido intervento dell'Ue. E non basta, andando avanti sara' peggio'. Infatti, ha continuato il presidente di Confindustria, 'la domanda di energia e' destinata a crescere a ritmi sostenuti nei prossimi anni e questo determinera' uno stress nelle forniture e un aumento dei prezzi. Pertanto, e' urgente bloccare l'Ets per evitare di aggravare ancor piu' il peso del costo dell'energia su imprese e famiglie. E questo e' anche responsabilita' di un meccanismo distorsivo per la formazione del prezzo, che, in parole povere, fa pagare tanto non solo l'energia a gas ma anche (ed e' micidiale) le fonti rinnovabili e dell'idroelettrico. Praticamente chi consuma energia buona o cattiva la paga nello stesso modo, non incentivando comportamenti virtuosi. La somma di tutti questi costi sta mettendo in ginocchio l'industria e la nostra sicurezza non solo economica'. Per Orsini, quindi, 'serve una strategia industriale credibile e complessiva. La riduzione delle emissioni di Co2 deve procedere di pari passo con le condizioni necessarie per competere a livello globale - soprattutto l'accesso a energia a prezzi accessibili e completamente decarbonizzata' e, 'per questo occorre sospendere l'Ets e ripensare la politica energetica e di decarbonizzazione all'interno di un quadro olistico per la difesa e la promozione dell'industria europea'.

