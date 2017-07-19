Ue: Orsini, imprese si alleino per "muovere la politica" verso crescita

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 ott - Per far 'risorgere l'Europa', le imprese devono 'allearsi' per 'muovere la politica' che deve avere piu' 'coraggio', a partire dagli Eurobond e dalla rimozione delle barriere interne nel mercato unico. E a proposito di mercato unico, bisogna 'completare' quello dell'energia 'riducendo frammentazioni e convergendo verso un prezzo unico e competitivo' perche' 'solo cosi' la transizione potra' accompagnarsi alla crescita industriale e alla competitivita' europea'. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, parla al quotidiano spagnolo Abc di industria europea e delle azioni da mettere in campo, oltre che delle situazioni italiana e spagnola in particolare.

red-Fla

(RADIOCOR) 05-10-25 10:19:48 (0145)ENE,EURO 5 NNNN