Ue: Orsini, imprese si alleino per "muovere la politica" verso crescita -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 ott - Un tratto comune dei due paesi e' l'alto debito e, secondo Orsini, 'non basta ridurlo: serve che le risorse pubbliche siano usate con efficienza, priorita' chiare, costi certi, e che si semplifichi il quadro regolatorio per far ripartire gli investimenti'. In questo l'Italia puo' 'prendere esempio dalla Spagna che ha messo al centro del suo progetto di politica economica e sociale l'industria e le sue esigenze'.

Serve pero' che anche l'Europa faccia 'la sua parte' per aiutare la crescita, 'a cominciare dagli Eurobond'.

Dall'Ue, continua Orsini, serve maggiore rapidita' nelle scelte: 'Il problema e' che il senso di urgenza che dovrebbe accompagnare l'applicazione delle misure proposte da Draghi e da Letta e' troppo debole. In Europa ci vogliono in media 18 mesi per approvare una nuova legge, tempi incompatibili con le esigenze di un'impresa' oltre a 'politiche industriali piu' ambiziose e completando accordi commerciali strategici come quello con il Mercosur'. E dalla politica in genere devono arrivare stabilita' e certezze, mentre 'una politica bloccata genera costi che non ricadono solo sulle imprese, ma sull'intero sistema Paese'. In tema di costi, Orsini ha rilevato che in Italia 'il costo dei contributi sociali incide significativamente sulle imprese. Per questo abbiamo chiesto un taglio strutturale e permanente del cuneo fiscale, che in Italia e' tra i piu' alti d'Europa: non un intervento temporaneo, ma una riforma che alleggerisca i costi del lavoro e renda piu' conveniente creare occupazione stabile'.

