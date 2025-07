Ue: Orsini, fondamentale aprire nuovi mercati per compensare dazi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 lug - 'Siamo con lei sul Mercosur. Credo che oggi aprire nuovi mercati per poter fare in modo che le nostre imprese possano anche compensare cio' che viene perso a fronte di alcuni paesi che comunque ci stanno ostacolando nel poter portare i nostri prodotti sara' fondamentale'. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, in apertura del settimo Forum economico franco-italiano, rivolgendosi alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. 'Quindi il Mercosur, l'India, l'Australia e anche i paesi dell'Asean saranno per noi fondamentali. Siamo al suo fianco, abbiamo bisogno di cose concrete. La via giusta e' quella della semplificazione. Mettiamo a terra cio' che lei ha pensato negli Omnibus perche' per noi e' fondamentale per la crescita del nostro paese e dell'intera Europa', ha ribadito Orsini.

