Ue: Orsini, Europa cosi' com'e' non serve

Ci vuole politica comune capitali, energia e difesa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 19 nov - "L'Europa cosi' com'e' non serve, e lo dico da europeista convinto. Alle imprese serve una politica comune dei capitali, della difesa e dell'energia ma se queste tre cose non si verificano allora tutto e' inutile". Cosi' il presidente di Confindustria Emanuele Orsini durante il suo intervento all'assemblea generale di Confindustria Veneto Est attualmente in corso a Padova. "Negli anni sono stati fatti dei disastri - ha aggiunto Orsini - penso all'automotive ma anche agli Ets che sono un'invenzione tutta europea che danneggia le nostre imprese e il nostro sistema. L'Europa sembra avere capito ma nel frattempo ragiona degli Ets 2, invece di eliminarli.

Anche sull'energia, la Spagna per esempio sarebbe felice di cederla ma si ferma tutto nei Pirenei perche' in mezzo c'e' la Francia. Non si puo' andar avanti cosi'. Per noi e' strategica una politica di autonomia energetica anche nazionale".



