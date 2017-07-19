Ue: Orsini, Europa che vogliamo non e' questa, deve cambiare le regole

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Siracusa, 24 ott - 'L'Europa che vogliamo non e' questa, vogliamo un'Europa che sia piu' interconnessa, che abbia regole chiare, perche' la difesa del Made in Italy, la difesa del Made in Europe passa da queste regole e se noi non siamo in grado di cambiare queste regole, io credo che sara' molto difficile combattere' contro la concorrenza esterna. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo all'Education e Open Innovation Forum di Ortigia organizzato da Confindustria. 'Dovremmo proteggere almeno il mercato interno, che comunque per noi e' poco, pero' manco quello riusciamo a proteggere: quindi non proteggiamo il mercato europeo, facciamo entrare tutti gli altri che hanno responsabilita' sociali diverse, il costo delle energie diverse perche' hanno fatto scelte diverse e allora io dico che e' una grande riflessione la dobbiamo fare perche' se noi vogliamo mantenere il benessere dell'Europa lo dobbiamo fare mettendo al centro l'impresa', ha sottolineato Orsini.

Fla-

(RADIOCOR) 24-10-25 10:30:22 (0300) 5 NNNN