Ue: Orsini, certo che Fitto fara' bene in Europa e tutelera' industria italiana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - "Con il ministro Fitto noi abbiamo collaborato in questo periodo, abbiamo ovviamente lavorato sul tema delle zes, quindi abbiamo molto apprezzato anche l'incremento di contributo dato, grazie anche alla grande richiesta delle imprese del Sud di circa 9 miliardi, quindi abbiamo in modo positivo accolto il fatto che abbia sostenuto le nostre imprese. Siamo sicuri che il ministro Fitto fara' un ottimo lavoro in Europa, mi auguro anche che gli venga data, che venga data anche all'Italia la vicepresidenza esecutiva, perche' io credo che l'Italia e' un importante paese produttivo e quindi auguro sicuramente buon lavoro al ministro e sono sicuro tutelera' anche l'industria italiana, che e' una componente molto importante dell'Europa e quindi sui temi della transizione io sono sicuro che avremo un dialogo costante e continuo per riuscire a salvaguardare questa transizione che sia equilibrata e che abbia i giusti tempi e termini per poter essere messa in atto". Cosi' il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini.

