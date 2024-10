Ue: Orban si prepara al confronto con Parlamento Ue e von der Leyen a Strasburgo

Il solo migrante che non resta nell'Unione e' il migrante che non entra (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Lussemburgo, 8 ott - 'Prevedendo discussioni domani che devieranno l'attenzione rispetto al programma della presidenza ungherese allora ho convocato questa conferenza stampa per parlarne'. Ha esordito cosi' il premier ungherese Viktor Orban in una conferenza stampa all'Europarlamento a Strasburgo alla vigilia del confronto con gli eurodeputati domani mattina a Strasburgo sulla presidenza ungherese di turno della Ue. Confronto che si annuncia molto 'caldo' su temi rilevanti: migrazione, guerre in corso, poteri dell'Unione europea e ruolo della Commissione'. Domani partecipera' al confronto sul programma della presidenza ungherese della Ue anche la presidente della Commissione von der Leyen. Orban oggi ha detto che 'tutti i conflitti internazionali rischiano una escalation, le minacce alla sicurezza sono importanti in particolare per l'area Schengen: oggi gli svedesi hanno annunciato di voler sospendere la liberta' di circolazione' attraverso le frontiere. 'Il solo migrante che non rimane nella Ue e' il migrante che non entra. Possiamo fermare l'immigrazione solo in un modo, con gli 'hot spot' esterni alla Ue, 'hot spot' e' la parola chiave, magica, la soluzione innovativa: senza un accordo sul fatto che chi vuole entrare deve fermarsi al confine della Ue e aspettare che arrivi un permesso a entrare'.

