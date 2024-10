Ue: Orban si prepara al confronto con Parlamento Ue e von der Leyen a Strasburgo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Lussemburgo, 8 ott - Il premier ungherese ha indicato che proporra' alla Ue di formare un club dei Paesi Schengen a livello di leader sulla falsariga di quanto avviene per l'area euro. 'I leader dell'area si riunirebbero regolarmente in un 'sistema di vertici' Schengen per gestire insieme la questione dei confini al piu' alto livello politico', ha detto Orban.

Orban ha usato gli argomenti di Draghi e Macron relativamente alle loro considerazioni al rischio di declino dell'Europa quale potenza economica globale indicando di considerarsi, rispetto a loro, 'un moderato'. 'L'immigrazione aumenta, le guerre continuano e la Ue intanto perde competitivita', le minacce alla sicurezza sono importanti in particolare per l'area Schengen', ha detto.

Quanto alla prospettiva di una vittoria di Trump negli Usa, Orban ha indicato che 'aprirebbe un nuovo capitolo' e ha rilanciato il 'Maga' (Make America Great Again) di Trump in salsa europea: 'MEGA', Make Europe Great Again.

