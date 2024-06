Ue: Orban copia lo slogan di Trump per la presidenza di turno dell'Unione

'Make Europe Great Again'. Ungheria guidera' Consiglio da luglio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 18 giu - Il governo ungherese importa da Donald Trump lo slogan per la presidenza di turno della Ue dal primo luglio a fine anno. Lo slogan e' 'Make Europe Great Again' al posto di 'Make America Great Again' dell'ex presidente Usa. Mega al posto di Maga. Il problema che la linea politica del premier Viktor Orban sugli affari europei e' tesa a rendere gli Stati Ue di nuovo grandi, non l'Unione europea in quanto tale. In ogni caso, un vasto programma per una presidenza di turno che dura solo sei mesi. Presidenza che si annuncia problematica a causa delle controversie con la Ue e la stessa Corte di Giustizia europea sul rispetto dello stato di diritto. L'ambasciatore ungherese presso la Ue Odor Balint ha indicato alla stampa che 'saremo mediatori onesti'.

