Ue: operativa la piattaforma digitale per conferenza su futuro Europa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 19 apr - E' operativa la piattaforma digitale multilingue per la partecipazione dei cittadini alla conferenza sul futuro dell'Europa lanciata dalle istituzioni Ue attraverso la quale potranno interagire tra loro e discutere le proposte nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione. Persone di ogni estrazione sociale e in numero il piu' ampio possibile sono incoraggiate a contribuire tramite la piattaforma a dare forma al loro futuro, ma anche a promuoverlo sui canali dei social media, con l'hashtag #TheFutureIsYours. La piattaforma garantira' la piena trasparenza; idee e raccomandazioni saranno utilizzate come input per i panel dei cittadini europei e le plenarie, dove saranno dibattute per produrre le conclusioni della Conferenza. Tutti gli eventi saranno visualizzati su una mappa interattiva, consentendo ai cittadini di navigare e iscriversi online. Questi gli argomenti chiave: cambiamento climatico e ambiente; salute; economia piu' forte ed equa; giustizia sociale e lavoro; Ue nel mondo; valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza; trasformazione digitale; democrazia; migrazione; istruzione, cultura, gioventu' e sport (https://futureu.europa.eu).

