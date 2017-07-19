Ue: nessuna decisione ancora su asset russi, il Belgio chiede esplicita condivisione rischi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Copenhagen, 2 ott - In realta' nella discussione sugli asset russi non c'e' stato un grande approfondimento: de Wever ha indicato che al suo intervento ne e' seguito solo un altro e a suo dire l'umore generale dei leader sul tema, relativamente ai rischi dell'operazione, era cambiato proprio a causa dei molti rilievi posti da lui stesso.

La posizione del Belgio e' importante per il semplice fatto che Euroclear e' una societa' belga per cui la destinazione della liquidita' maturata dalla detenzione degli asset bloccati dalle sanzioni e' questione che chiama in causa direttamente il Paese. De Wever ha avanzato una lunga serie di rilievi all'operazione proposta dalla Commissione, che prevede di 'reindirizzare' i saldi di liquidita' verso la Ue grazie a un contratto di debito con Euroclear a tasso zero; la Ue finanzierebbe con tale liquidita' un prestito (si parla di 140 miliardi di euro) all'Ucraina; l'operazione dovrebbe essere pienamente garantita dagli Stati membri al fine di garantire la capacita' dell'Unione europea di rimborsare Euroclear non appena necessario'. Secondo la Commissione non si inciderebbe sui beni sovrani della Russia (cioe' sul credito nei confronti di Euroclear).

Ai giornalisti de Wever ha indicato che mentre la Commissione sostiene che non si tratta di una confisca, l'operazione ci si avvicina molto: 'E' una grande scommessa che ci proietta in acque totalmente incerte, viene aperto un vaso di Pandora di rivendicazioni legali'. Non c'e' la consapevolezza che la mutualizzazione dei rischi comporta un impegno che durera' nel tempo: 'E' chiaro che il Belgio non puo' essere l'unico Stato membro della Ue a correre il rischio, rischio deve essere sopportato da spalle piu' ampie". Ci sono rischi per il settore privato, in termini di rivalse peraltro gia' annunciate sui beni di entita' Ue in Russia, di cui in realta' nessuno conosce il preciso valore.

E ci sono rischi 'pubblici', per l'euro quale valuta di riserva relativamente alla tutela dei diritti di proprieta' degli asset sui quali si investe sul mercato. Inoltre la Ue sarebbe la sola entita' a imbarcarsi in una tale operazione nel mondo. A suo tempo la banca centrale russa indico' che asset per 300-350 miliardi di dollari erano stati immobilizzati a livello globale.

Il premier belga chiede 'solidarieta' e chiarezza legale', chiede in sostanza che i leader 'firmino' l'impegno a condividere i rischi futuri 'perche' non ci sono precedenti': 'Ho posto degli interrogativi e finora non ho avuto risposte, le aspetto prima di procedere in quella direzione, non pongo veti, pero' mi pare che anche altri colleghi ieri avessero dei dubbi, delle riserve. Bisogna avere la chiara consapevolezza che c'e' un conto da pagare per cui la 'coalition of the will' (coalizione dei volonterosi a sostegno di Kiev) deve essere anche una 'coalition of the bill' (coalizione del 'conto', cioe' dei finanziatori) nel tempo'. Poi ha celiato sul 'KFC moment' (da Kentucky Fried Chicken): 'C'e' una gran voglia di mangiare la gallina che ci ha dato uova d'oro (i proventi dagli asset russi) ma se la mangiamo non avremo piu' uova'.

La Bce, che fin dall'inizio aveva delle riserve per le conseguenze sulla credibilita' dell'euro, non ha reagito pubblicamente alla proposta della Commissione. Il cancelliere tedesco Merz sostiene la proposta e ha puntato sulla necessita' delle garanzie dei governi anche dei 'volonterosi' se non c'e' l'unanimita'. Macron ha indicato di concordare pienamente con la posizione espressa da Merz, ma insiste sulla necessita' di fare chiarezza circa l'impatto sul bilancio nazionale delle garanzie. Quest'ultimo e' uno dei punti sollevati dal ministro dell'economia Giorgetti insieme alla necessita' che l'operazione debba riguarda tutti i paesi coinvolti nella coalizione globale dei 'volonterosi'. Il Lussemburgo e' in linea con il Belgio. I paesi del Nord e dell'Est, tranne certamente l'Ungheria e forse anche la Slovacchia, sono d'accordo con la proposta comunitaria. Il premier belga ha indicato di aspettarsi che su 27 Stati membri, se risolti gli aspetti controversi, ce ne staranno alla fine 25.

Antonio Pollio Salimbeni- Aps

