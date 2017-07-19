Dati
            Notizie Radiocor

            Ue: Musk, da abolire, sovranita' torni ai singoli Paesi

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 dic - "L'Unione europea dovrebbe essere abolita e la sovranita' dovrebbe essere restituita ai singoli Paesi in modo che i governi possano rappresentare meglio i propri cittadini". Lo scrive su X Elon Musk che in un altro post si chiede "quanto tempo dovra' passare prima che la Ue scompaia". L'opinione di Musk segue le valutazioni sul declino dell'Europa contenute nel documento sulla Strategia di sicurezza nazionale pubblicato ieri dalla Casa Bianca.

