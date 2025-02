Ue: Mocio, con Trump possibile revisione al ribasso su prospettive crescita

Dazi alimentano 'forte clima di incertezza' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Torino, 15 feb - "In un sistema multipolare e frammentato, le decisioni del presidente Trump potrebbero obbligarci a riconsiderare le attuali prospettive - al ribasso per la crescita e al rialzo per l'inflazione - e, di conseguenza, le implicazioni per la politica monetaria". Lo sottolinea Massimo Mocio, presidente di Assiom Forex, intervenendo al 31esimo Congresso dell'Associazione, al Lingotto di Torino.

"Il consensus di mercato prevede, per il 2025, una crescita economica piu' moderata in Europa rispetto agli Stati Uniti, ed un'inflazione in diminuzione a livello globale", aggiunge Mocio. Al contempo, "i timori che il commercio mondiale venga sempre piu' utilizzato a fini strategici alimenta un forte clima di incertezza, rendendo particolarmente ardua ogni previsione".

dim

(RADIOCOR) 15-02-25 11:37:20 (0219) 5 NNNN