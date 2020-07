Ue: Michel propone 750 mld fondi anticrisi, 390 sussidi, 360 prestiti -2

Il 70% sussidi da impegnare nel 2021-2022 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 20 lug - La chiave di assegnazione dell'impegno nel quadro del Recovery Fund per gli anni 2021-2022 e' stabilita secondo la proposta della Commissione. Nella chiave di allocazione per l'anno 2023 il criterio di disoccupazione 2015-2019 e' sostituito, in egual misura, dalla perdita di pil reale osservata nel corso del 2020 e dalla perdita cumulativa del pil reale osservata nel periodo 2020-2021 e sara' calcolata da 30 giugno 2022. Il prefinanziamento sara' versato nel 2021 e dovrebbe essere del 10%. Saranno gli Stati a preparare piani nazionali di risanamento e resilienza che stabiliscono il programma di riforme e investimenti dello Stato membro interessato per gli anni 2021-23. I piani saranno rivisti e adattati, se necessario, nel 2022 per tener conto della destinazione finale dei fondi per il 2023. Gli impegni legali di un programma nel quadro di tutta l'operazione anticrisi Next Generation Fund devono essere compiuti entro il 31 dicembre 2023 e i relativi pagamenti devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2026. Il Fondo, in sostanza, durera' tre anni e non 4, ma questo era gia' chiaro da diverse settimane.

