Ue: Metsola, orgogliosi di quanto costruito assieme, ma deve dare di piu'

"Servono risposte per i giovani" (Il Sole 24 Ore Radiocor)- Trento, 20 mag - 'Possiamo essere orgogliosi dell'Europa costruita assieme, la nostra Unione e' una superpotenza dei diritti, il posto migliore al mondo in cui vivere, lavorare, crescere una famiglia". Lo ha detto Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, in occasione della sua partecipazione, in videocollegamento, con l'evento inaugurale del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Sole 24 Ore con Trentino Marketing.

Quello europeo e' "un progetto in continua evoluzione, non e' perfetta, e in questo mondo sempre piu' instabile i giovani europei indicano il costo della vita come la maggiore sfida".

L'Europa "deve fare di piu' per dare risposte concrete, abbassare i prezzi energia, rafforzare la competitivita', completare il nostro mercato unico affinche' le idee possano trasformarsi in realta'". In Italia, ha aggiunto, "avete la ricetta di questo successo, dall'industria alla creativita', dall'innovazione alla cultura, avete campioni di livello mondiale", segno che "tradizione ed eccellenza possono trainare la crescita.

Cio' di cui abbiamo bisogno ora e' il coraggio e l'ambizione politica di rafforzare la nostra cooperazione e andare avanti, assieme, il momento e' adesso, mettiamoci al lavoro".

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