Ue: Meloni, riportiamo buon senso in Green Deal, no a dipendenza elettrico cinese

'Useremo stesso approccio direttiva su abitazioni' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 giu - "Una delle priorita' che i cittadini ci consegnano con il loro voto e' riportare buon senso e pragmatismo nella transizione ecologica ed energetica, rimettendo mano alle norme piu' ideologiche del 'Green Deal' e assicurando neutralita' tecnologica. Come ho detto molte volte, siamo i primi difensori della natura, ma vogliamo difendere la natura con l'uomo dentro. In questi anni si e' fatto invece spesso l'esatto contrario". Cosi' il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell'Aula della Camera nel corso delle comunicazioni svolte alla vigilia del Consiglio europeo. "Le attivita' umane - ha proseguito - sono state considerate troppo spesso nocive per la natura e la prospettiva 'green' e' stata perseguita anche a costo di sacrificare intere filiere produttive e industriali come quella dell'automotive". E ha puntualizzato: "Nessuno ha mai negato che l'elettrico possa essere una parte della soluzione per la decarbonizzazione dei trasporti, ma non ha alcun senso autoimporsi il divieto di produrre auto a diesel e benzina a partire dal 2035 e condannarsi di fatto a nuove dipendenze strategiche come l'elettrico cinese. Sostenere il contrario e' stata semplicemente una follia ideologica che lavoreremo per correggere".

Meloni ha peraltro assicurato: "Ridurre le emissioni inquinanti e' la strada che vogliamo seguire, ma con buon senso e concretezza, sfruttando tutte le tecnologie disponibili senza andare a scapito della sostenibilita' economica e sociale, difendendo e valorizzando le produzioni europee e salvaguardando decine di migliaia di posti di lavoro". E ha concluso al riguardo, annunciando: "Con lo stesso approccio ci siamo battuti per modificare la direttiva sulle 'case green', nella quale siamo riusciti a eliminare l'obbligo di passaggio di classe energetica in capo ai proprietari. Gli obiettivi della direttiva rimangono pero' ancora troppo ravvicinati e troppo onerosi, soprattutto in assenza di incentivi europei".

