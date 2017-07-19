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            Ue: Meloni riceve Antonio Costa martedi' 15 settembre a Roma

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 set - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ricevera' martedi' a Roma il presidente del Consiglio Ue, Antonio Costa. Lo rende noto il Consiglio Ue. La visita si inserisce nell'ultima settimana del 'Tour des Capitales', in cui Costa sta discutendo dell'"agenda dell'Ue con i capi di Stato o di Governo - concentrandosi in particolare sul prossimo bilancio a lungo termine dell'Unione". Inoltre, le consultazioni servono per "gettare le basi per le prossime riunioni del Consiglio europeo e i vertici internazionali". Nella giornata di martedi' il presidente del Consiglio Ue sara' anche a Vienna, per incontrare il cancelliere austriaco Christian Stocker, e a Parigi, per un colloquio con il presidente francese Emmanuel Macron.

            red-fil.

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            (RADIOCOR) 11-09-26 11:54:55 (0291)GOV,EURO 5 NNNN

              


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