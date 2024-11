Ue: Meloni, orgogliosa nomina di Fitto, risultato grazie a lavoro questi anni

A giorni le sue dimissioni da Governo per assumere incarico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 nov - "Se all'Italia vengono affidate queste materie e' grazie al lavoro di questi anni". Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un passaggio del suo intervento alla cerimonia di Firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Puglia riferendosi alla nomina di Raffaele Fitto come commissario Ue e alla vicepresidenza Ue. "Voglio ringraziare il ministro Fitto, ha aggiunto Meloni, oggi firmiamo il 21 esimo e ultimo accordo di coesione. Ed e' l'ultima iniziativa pubblica che faccio con Fitto come ministro di questo governo, tra massimo due giorni rassegnera' le dimissioni per assumere un incarico che rende orgogliosi tutti e sono orgosgliosa per quello che fara' come vicepresidente".

