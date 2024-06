Ue: Meloni, mai fatto inciuci in Italia o in Europa, Patto stabilita' non lo e'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 giu - "Non faccio inciuci con la sinistra, non l'ho fatto in Italia, non li faccio in Europa. Sono in questo abbastanza coerente e determinata. Il Patto di stabilita' non penso che si possa definire un inciucio". Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in replica alla Camera dopo il dibattito sulle sue comunicazioni in vista del Vertice Ue.

Si tratta, ha spiegato Meloni, di "uno dei tanti dossier che arrivano in Europa. Sui dossier i 27 Stati membri parlano, alla fine cercano una soluzione; penso che accadesse anche quando al governo c'eravate voi - ha aggiunto rivolgendosi all'opposizione - per cui non credo che si possa definire il Patto di stabilita' un inciucio".

