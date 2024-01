Ue: Meloni, credo in sussidiarieta', anche tra Bruxelles e Roma

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Aosta, 31 gen - 'Io credo nel principio sussidiarieta'' e anche a livello europeo 'non si occupi Bruxelles di quello che puo' fare meglio Roma' e 'non si occupi Roma da sola di quello che non puo' fare senza Bruxelles'. Cosi' la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, intervenendo alla firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Valle d'Aosta. E questo vale anche nel rapporto tra lo Stato 'e gli enti territoriali'.

