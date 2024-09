Ue: Meloni, con von der Leyen ne' trucco ne' inganno, siamo persone pragmatiche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 set - "Io faccio quello che dico di solito e forse il vantaggio che ho, e' proprio che tutti sanno che non c'e' trucco e non c'e' inganno. Sono una persona leale, sono una persona pragmatica". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo a 'Cinque Minuti' di Bruno Vespa in onda stasera su Rai1 alle 20.30 rispondendo alla domanda su ipotetici scambi tra Meloni e la presidente della Commissione europea. "Penso che alla fine forse e' soprattutto un po' il pragmatismo delle mamme, se devo individuare una risposta. Poi Ursula von der Leyen ha sette figli, io ne ho uno e quindi non sono competitiva su questo. Pero' alla fine penso che siamo tutte persone che lavorano soprattutto guardando al futuro, per i figli e su questo cerchiamo delle soluzioni pragmatiche".

