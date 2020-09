Ue: Melilli (Pd), da Parlamento linee indirizzo su Recovery Fund

'Spero in scelte condivise da opposizioni' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 set - "Il Parlamento non si limitera' a dare il proprio parere sul testo relativo al Recovery Fund che il Governo presentera' alle Camere, ma si esprimera' prima della sua presentazione

Per questo abbiamo costruito un percorso, per quanto mi riguarda in piena sintonia con il presidente della Camera, attraverso il quale le Commissioni competenti ascolteranno i Ministri interessati e i rappresentanti delle Istituzioni e delle forze economiche e sociali, per offrire alle Assemblee della Camera e del Senato tutti gli elementi utili ad elaborare le linee di indirizzo che dovranno caratterizzare il Piano". Lo dichiara il presidente della commissione Bilancio della Camera, Fabio Melilli

'Abbiamo iniziato oggi - aggiunge Melilli - con l'audizione, da parte delle commissioni Bilancio e Affari europei di Camera e Senato, del Commissario Gentiloni, che ringrazio per l'immediata disponibilita', e proseguiremo tra poco con il dottor Scannapieco in rappresentanza della Bei. Alla Camera nei prossimi giorni il lavoro di tutte le Commissioni contribuira' ad elaborare una relazione da offrire all'Aula perche' si possano costruire compiute linee di indirizzo prima che il Piano sia presentato alle Camere. Il Recovery Fund non potra' non essere il frutto di scelte che spero possano essere condivise anche dalle opposizioni. Stiamo tracciando la strada che connotera' l'azione dei governi nei prossimi anni. C'e' in gioco il futuro del nostro Paese e la sua costruzione ha bisogno del contributo di tutti".

