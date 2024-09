Ue: Matteini (Confindustria), focus su prezzi energia abbordabili e competitivita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 set - Mantenere prezzi dell'energia "abbordabili", far crescere la competitivita' dell'Europa, mantenendo l'obiettivo della decarbonizzazione.

Sono le linee che Daniele Matteini, presidente di Confindustria Toscana Nord ha tracciato all'assemblea pubblica. La nostra Europa sta "vivendo un momento molto delicato, forse decisivo per la sua sopravvivenza, ma anche fondamentale per la sorte delle realta' nazionali che vi aderiscono". E' "un momento in cui il ruolo dell'Italia, pur con l'importante incarico di una vicepresidenza esecutiva della Commissione, e' da costruire". Alla base di tutto c'e' la competitivita'. ''Far crescere la competitivita' dell'Unione Europea e' necessario per riaccendere la produttivita' e sostenere la crescita in questo mondo che cambia': non sono parole mie, e' una citazione dal recente rapporto di Mario Draghi che ha come tema appunto la competitivita'", ha sottolineato. Di fronte a un'economia europea che "arranca", occorre "ridurre il gap tecnologico con Stati Uniti e Cina; tenere assieme decarbonizzazione, energia a prezzi abbordabili e competitivita'; ridurre la dipendenza da mercati extraeuropei spesso non affidabili sono i capitoli su cui lavorare". L'energia in particolare e' un capitolo strategico e "su questo versante l'Italia e' particolarmente bisognosa di supporto e indirizzo, dato il gap di costi con altri Paesi, anche europei: un gap che cresce anziche' diminuire". L'Europa e' "guidata da un sistema istituzionale piuttosto singolare, animato da idealita' talvolta autolesioniste e noto per la sua propensione alla burocratizzazione, quando invece l'obiettivo dovrebbe essere la semplificazione", nota il presidente. Ma "a saperle cogliere con efficienza ed efficacia, sono tante le opportunita' che puo' darci l'Europa. Una Europa che pero' deve imparare ad amare di piu' la sua industria, la sua manifattura, a tutelarla e valorizzarla, perche' essenziale per generare ricchezza e sviluppo".

