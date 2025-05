Ue: Mattarella, riflessione sul futuro orientata ad azione e concretezza

Consapevoli lacune e ritardi ma orgoglio costruzione europea (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 21 mag - "Vi ringrazio per l'opportunita' di avere oggi un incontro con voi in un momento storico davvero decisivo per la nostra Unione. Questo momento induce a ripercorre la strada compiuta in questi decenni e pur consapevoli di lacune e di ritardi avvertire l'orgoglio della costruzione europea che tutti abbiamo contribuito a edificare". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando i Commissari europei e la presidente Ursula von der Leyen.

"Credo che occorra partire da questa consapevolezza per riflettere sul futuro del progetto di integrazione continentale in un frangente storico cosi' inquieto esposto a molteplici e anche impreviste perturbazioni dell'ordine internazionale. Un ordine che abbiamo sempre visto da qui tutto noi come fondato sulle regole, rispettoso dei popoli e della pari dignita' fra le Nazioni. Una riflessione che deve essere orientata all'azione e alla concretezza con il fine di salvaguardare prestigio e autorevolezza dell'Ue nel mondo e di promuoverne interessi e valori".

