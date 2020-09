Ue: Mattarella, per Paesi membri, Recovery Fund e' opportunita' unica e irripetibile

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Cernobbio, 5 settembre - 'Ai Paesi membri viene offerta un'opportunita' unica,forse irripetibile, di disporre di risorse consistenti per compiere riforme strutturali in grado non soltanto di garantire l'uscita dalla crisi, ma soprattutto di assicurare prosperita' e benessere alle successive generazioni secondo un modello di crescita piu' sostenibile'. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento al Forum Ambrosetti di Cernobbio in riferimento al Recovery Fund. 'Non a caso il piano di rilancio e' chiamato Piano per le generazioni future dell'Unione - ha aggiunto - perche' l'obiettivo deve essere quello di tracciare un orizzonte sostenibile per le giovani generazioni'.

