Ue: Mattarella, mi auguro scelta nuovi vertici con convergenza ampia e no fratture

'La velocita' sia nella capacita' dei processi decisionali' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 giu - "Mi auguro che la soluzione che da' vita ai vertici esprima, garantisca e promuova serenita' nei rapporti dell'Unione e non fratture o conflittualita' che renderebbero difficile risolvere e affrontare in maniera adeguata problemi cosi' rilevanti, e quindi che vi sia una condizione che in cui si possa garantire che queste scelte vengano fatte in una convergenza ampia". Cosi' sulla trattativa per i nuovi vertici dell'Unione europea il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel corso della conferenza stampa tenuta a Bucarest al termine del colloquio con il Presidente di Romania, Klaus Iohannis. "In Italia - ha inoltre osservato - questa e' materia che appartiene al Governo, non al presidente della Repubblica, quel che posso dire e' che l'Unione ha decisioni importanti da assumere, sul piano della politica internazionale, della difesa, dell 'economia, della vita sociale, del lavoro, della condizione dei cittadini".

Mattarella ha quindi chiarito: "Vorrei evitare che si confondessero piani diversi: io ho parlato, qui come altrove, di velocita' riferendomi all'esigenza che l'Unione europea possa affrontare i problemi che si pongono di fronte ad essa, dal clima alla salute, dall'economia alla difesa, in maniera veloce, dandosi meccanismi e processi decisionali veloci. Non ho parlato di velocita' nella formazione degli organi dell'Unione, che e' un altro capitolo, molto diverso. La velocita' di cui parlo e' quella che riguarda l'esigenza che l'Unione abbandoni processi decisionali lenti, che arrivano tardi sui problemi, quando questi sono gia' risolti e invece abbia capacita' di decidere tempestivamente".

