Ue: Mattarella incontra Rappresentanza italiana e vicepresidente Commissione Fitto

'Vita Italia strettamente intrecciata con quella di Unione' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mag - Dalla vostra presenza "cosi' diffusa e cosi' ampia emerge quanto sia oramai strettamente intrecciata sotto ogni profilo la vita del nostro Paese con quella dell'Unione europea". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando il personale della Rappresentanza italiana a Bruxelles. "Il vostro ruolo qui sia come rappresentanti delle varie articolazioni del nostro Paese sia come cittadini europei in questa capitale dell'Europa e' estremamente prezioso - ha aggiunto - perche' dimostra quanto sia pratica e svolge l'interlocuzione tra il nostro Paese e l'Unione. E' crescente questa interlocuzione, questa interconnessione sotto ogni aspetto. Cresce continuamente, di conseguenza cresce l'impegno degli italiani in missione qui in questa straordinaria avventura di integrazione che stiamo continuando a vivere di anno in anno".

Il Presidente sta ora incontrando presso la Rappresentanza il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto. Il Capo dello Stato avra' un colloquio, a seguire, con il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa presso il Palazzo Europa. Mattarella e' accompagnato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

