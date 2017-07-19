Dati
            Ue: Mattarella, drammatiche conseguenze da mancata realizzazione difesa comune

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 dic - "La mancata realizzazione di una difesa comune europea, ipotizzata da 70 anni a partire dal trattato di Parigi nel 1952, manifesta oggi tutte le drammatiche conseguenze dell'inazione nel processo di integrazione". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento nel corso del 21mo Foro di dialogo Italia-Spagna. Mattarella ha sottolineato come "nel mutato quadro geopolitico l'Unione sconta oggi un ritardo che impone "urgenza e visione" anche "per ridurre le attuali carenze strategiche. Uguale ritardo riguarda il completamento del mercato comune. Oggi - ha detto Mattarella - e' indispensabile rafforzare la capacita' europea di crescere e di generare opportunita', garantendo accesso equo ai benefici economici".

