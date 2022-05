Ue: Macron, convocare una Convenzione per riformare i Trattati

Dobbiamo essere piu' efficaci, revisione e' una delle vie da seguire (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 9 mag - 'Una delle vie per condurre una riforma' per rafforzare l'integrazione europea e 'la capacita' di decisione e' convocare una convenzione per riformare i Trattati Ue'. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron a Strasburgo alla chiusura della Conferenza per il futuro dell'Europa.

L'obiettivo 'e' decidere rapidamente in tempi di pace, per investire nelle cose giuste, senza lasciare per strada nessuno', ha aggiunto Macron. Il lavoro per questo obiettivo 'deve cominciare dalle prossime settimane'. Ne discuteranno i capi di Stato e di governo al vertice di giugno.

Aps

(RADIOCOR) 09-05-22 14:26:57 (0352)EURO 5 NNNN