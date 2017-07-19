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            Ue: Lupi, aprire dialogo per riforma patto stabilita' e autosufficienza energetica

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - "La nostra economia e' sana ma scontiamo spese scellerate del passato.

            E' necessario aprire un dialogo con l'Europa per una scelta condivisa sulla riforma del patto di stabilita' per sostenere famiglie e imprese, investire sulla crescita e puntare all'autosufficienza energetica con il mix nucleare-rinnovabili". Cosi' il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi.

            com-nep.

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            (RADIOCOR) 26-04-26 12:32:50 (0244)ENE 5 NNNN

              


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