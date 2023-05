Ue: lunedi' prossimo le nuove stime economiche Ue, in linea con febbraio

Fonte Ue, non cambiano prospettive di crescita (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Strasburgo, 8 mag - Lunedi' prossimo la Commissione europea pubblichera' le nuove stime macroeconomiche complessive. Non sono d'attendersi grandi novita' rispetto alle ultime dell'inverno scorso. Un funzionario Ue coinvolto direttamente nelle preparazioni delle riunioni dell'Eurogruppo ha indicato che 'non sembra che ci siano molti elementi per creare un cambiamento importante nelle prospettive rispetto alle previsioni invernali'. In sostanza, ha aggiunto lo stesso funzionario, 'sembra si eviti una recessione tecnica visto che la crescita del pil nel primo trimestre e' stata leggermente in aumento e i dati indicano un ulteriore incremento nel secondo trimestre; il mercato del lavoro e' ancora robusto e allo stesso tempo i dati sull'inflazione sembrano confermare che le pressioni sui prezzi di fondo rimangono elevate anche se i bassi prezzi dell'energia si stanno aggiustando'. La conclusione e' che non si profilano nuovi rischi rispetto a quanto indicato tre mesi fa.

