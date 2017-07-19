Ue: Lollobrigida, torni a investire sull'agricoltura, no al fondo unico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 set - 'Dobbiamo capire quali errori non ripetere come sistema Italia. C'e' una discrasia tra le politiche di palazzo della burocrazia a Bruxelles e le necessita' delle nazioni, del mondo produttivo. A questo la politica deve dare risposte: a fronte di un'Europa che deve rafforzarsi bisogna investire nei settori strategici come l'agricoltura'. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida intervenendo a un incontro di Confcooperative sulla nuova Pac. 'L'Europa deve tornare a investire per recuperare risorse, cercando di valorizzare le peculiarita' dei territori. Non si e' capito perche' la presidente von der Leyen abbia fatto la scelta di tagliare risorse alla Pac'. Inoltre, ha aggiunto, 'bisogna invertire il processo delle trattative bilaterali Stato-Commissione e recuperare le risorse inserite nel fondo unico che mette a rischio gli stanziamenti dedicati al mondo agricolo'.

