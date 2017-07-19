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            Ue: Lollobrigida, salvata Pac ma follia taglio 2,5mld fondo emergenza

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 ott - "C'e' una cosa che mi preoccupa in queste ore. Abbiamo salvato i fondi strutturali di incentivo agli agricoltori, che restano al loro posto e questa e' la PAC. Sul fondo di emergenza che serve ad arginare le dinamiche di mercato, invece, si vanno a tagliare due miliardi e mezzo e io credo sia una follia".

            Cosi' Francesco Lollobrigida, Ministro per l'Agricoltura dal palco della Biennale dell'economia cooperativa parla della bozza di accordo sul prossimo bilancio europeo.

            "Eventualmente - dice Lollobrigida - dovevi incentivare oggi un'assicurazione che permettesse di intervenire su dinamiche di mercato che mettono in condizione le singole nazioni per cose tendenzialmente derivanti da contesti internazionali sui quali non puo' influire e che compensano".

            ami

            (RADIOCOR) 10-10-26 11:57:51 (0197) 5 NNNN

              


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