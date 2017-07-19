Ue: Letta, e' possibile cambiare lo schema di gioco, decisioni piu' cooperative e veloci - INTERVISTA

L'ex premier ad alcuni media tra i quali Il Sole 24 Ore (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 05 feb - La riunione informale dei ventisette leader europei giovedi' prossimo nel castello di Alden Biesen, all'estremo est del Belgio, puo' essere un 'game changer', un momento di svolta per la Ue. Ci sono le premesse per un forte impulso politico allo scopo di rafforzare la capacita' di reazione dell'Europa alla stretta dovuta alle politiche di Trump, alle sfide per la sicurezza continentale, alle mosse economiche della Cina. E' quanto indica Enrico Letta in una intervista ad alcuni media europei tra i quali Il Sole 24 Ore.

Al seminario della prossima settimana, l'ex premier presentera' una sorta di 'piattaforma' per rafforzare il mercato unico, leva per affermare gli interessi europei ed evitare che la Ue diventi marginale. Allo stesso vertice partecipera' anche Mario Draghi, che qualche giorno fa ha invitato i Ventisette a rompere gli indugi imprimendo una svolta federalista alla Ue contro il rischio di declino politico ed economico. Letta e Draghi sono gli autori degli ormai famosi rapporti per il rilancio economico e politico della Ue: il primo sul mercato interno dell'aprile 2024, il secondo sul rilancio della competitivita' del settembre 2024.

Sono alla base delle analisi e delle ricette che la Ue sta cercando di mettere in pratica, al solito con molta fatica e molti rinvii.

Letta ritiene decisivo il cambio di tempistica nelle decisioni Ue: 'Trump si sta muovendo molto velocemente, non possiamo impiegare anni per cambiare'. C'e' piena consapevolezza dell'urgenza del momento ed e' il momento di mettersi le ali ai piedi. Letta si aspetta che la riunione Ue confermi il rispetto dell'impegno ad attuare la strategia del mercato unico entro il 2028 in termini ancora piu' concreti rispetto a ottobre. Oltre a quanto c'e' gia' in cantiere (dall'integrazione dei mercati dei capitali all'unione dell'energia e delle telecomunicazioni), la Ue dovrebbe procedere, secondo l'ex premier, verso una serie di innovazioni-faro non piu' prorogabili. Innanzitutto stop al ricorso a nuove direttive a cui preferire lo strumento dei regolamenti che sono immediatamente applicabili. Questo affinche' le norme concordate siano attuate ovunque negli Stati membri con lo stesso approccio. Poi realizzare 'coalizioni di volonterosi', un volano per maggiore integrazione in aree chiave delle politiche europee, sulla scia dell'iniziativa dei ministri finanziari di Germania, Francia, Italia, Spagna, Olanda e Polonia per concordare priorita', impegni normativi e accelerare le decisioni. E, dopo l'accordo di dicembre sull'emissione di bond comuni per il prestito all'Ucraina (90 miliardi di euro), Letta sostiene che e' il momento di rompere gli schemi creando un 'safe asset', un titolo sicuro europeo che dia al mondo il segnale di una effettiva maggiore integrazione della Ue e 'rafforzi l'euro in termini di leadership per il futuro'. Si tratta delle stesse basi che possono sostenere lo stesso mercato unico sempre piu' integrato.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 05-02-26 19:05:11 (0738)EURO 5 NNNN