Ue: Letta, dopo crisi Groenlandia Europa ha cambiato passo

"Indipendenza diventi ossessione anche italiana" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bormio, 06 giu - "Dopo la crisi della Groenlandia i Paesi europei hanno sostanzialmente cambiato passo sulla implementazione delle raccomandazioni dei due rapporti (Dragi e Letta)". Lo dice Enrico Letta a margine del forum TEHA di Bormio. "Questo cambio di passo e' oggettivo, tanto che il piano che l'Europa ha lanciato, one europe-one market con 42 misure, e ogni misura con una chiara deadline, che riguardano il rafforzamento del nostro sistema industriale, la creazione di un sistema di diritto commerciale unico, tutte le forme per integrare maggiormente energia, connettivita' mercati Finanziari, insomma il modo per rendere l'Europa adulta e non dipendente da americani e cinesi, mi sembra che sia partito con il piede giusto", prosegue.

E aggiunge: "Io spero che questa diventi l'ossessione degli europei, dei Paesi europei, del Consiglio europeo. Noi abbiamo 18 mesi da adesso alla fine dell'anno prossimo che saranno i 18 mesi piu' importanti con cui l'Europa puo' diventare indipendente, autonoma e non essere, come oggi, dipendente dagli altri. E spero che questo sia anche l'ossessione italiana, perche' noi abbiamo tutto l'interesse che questo processo vada in porto e che una maggiore indipendenza europea ci renda piu' forte".

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(RADIOCOR) 06-06-26 12:30:58 (0247) 5 NNNN