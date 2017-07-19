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            Ue: Lega, bene flessibilita' per nucleare in Patto Stabilita', passa nostra linea

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 ago - La Lega esprime 'soddisfazione per l'inclusione degli investimenti nelle centrali nucleari tra le misure che potranno beneficiare della flessibilita' rispetto ai vincoli del Patto di stabilita''. Cosi' in una nota, aggiungendo che si tratta di 'un segnale importante per una battaglia che la Lega porta avanti da sempre, nonostante i continui 'no' della sinistra.

            Avanti tutta con il nucleare sicuro e di nuova generazione, nell'interesse di famiglie e imprese e per rafforzare l'indipendenza energetica del Paese'.

            Com-Fla-.

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            (RADIOCOR) 18-08-26 17:54:10 (0447)ENE 5 NNNN

              


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