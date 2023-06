Ue: lancia strategia per la sicurezza economica, misure concrete rinviate a fine anno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 20 giu - Che l'esercizio comunitario appaia come la classica quadratura del cerchio e' evidente. Lo stesso vicepresidente Valdis Dombrovskis parla di ricerca di 'equilibrio': 'Da una parte dobbiamo mantenere - e, anzi, sviluppare - la nostra forza fondamentale come economia aperta e superpotenza commerciale; dall'altra parte dobbiamo affrontare alcuni rischi per la sicurezza economica in un ambiente globale meno stabile, meno prevedibile e meno sicuri, in cui i flussi economici e la sicurezza sono sempre piu' intrecciati'. La comunicazione con la quale la Commissione ha messo nero su bianco gli elementi per una strategia per coniugare sicurezza economica e sicurezza 'tout court' appare piu' come una lunga lista di possibilita' piu' che una linea i cui termini sono precisati nel dettaglio. Riflette la necessita' di uscire dal vago quando si parla di 'derisking' al posto del 'decoupling' tra Ue e Cina (riduzione dei rischi di dipendenza e interferenza da Pechino verso separazione economica, peraltro impossibile per gli europei come per il resto del mondo). E, nello stesso tempo, di tenere conto della faticosa tessitura di una fase di dialogo con la Cina in relazione alla guerra in Ucraina e anche dell'interesse di una parte importante dell'industria europea (innanzitutto tedesca) di non mettere a rischio investimenti da cui dipende in gran parte il suo futuro. Una classica quadratura del cerchio.

L'idea di fondo proposta dalla Commissione e' agire in due fasi: valutare insieme agli stati i rischi per la sicurezza economica poi definire le misure da prendere. I rischi riguardano catene di approvvigionamento, compresa la sicurezza energetica; sicurezza fisica e informatica delle infrastrutture critiche; sicurezza tecnologica e perdita di tecnologia; uso delle dipendenze economiche come 'arma' per interferire nelle scelte dei governi. Quanto alle misure, si tratta innanzitutto di usare gli strumenti Ue esistenti, per esempio sul controllo delle esportazioni sul duplice uso civile/militare. Poi di definire una lista di tecnologie critiche per la sicurezza economica e possibili interventi per evitare rischi degli investimenti in uscita: devono essere sottoposti a controllo non solo i beni ma anche 'certi investimenti in uscita per contrastare il rischio di perdita di tecnologia e know-how a beneficio di stati terzi che possono usarli contro gli interessi europei. Un gruppo di esperti degli stati e della Commissione definira' 'un nuovo meccanismo di cooperazione strutturato'.

Dombrovskis spiega che gli stati Ue hanno intensificato i controlli nazionali per limitare l'esportazione di tecnologie critiche. Bruxelles non vuole (soprattutto non puo') alterare i poteri in questa materia perche' le licenze di esportazione dei prodotti a duplice uso sono concesse dagli stati membri.

Tuttavia, aggiunge l'esponente comunitario, 'gli ultimi sviluppi mostrano che vi e' una chiara necessita' di un'azione piu' coordinata a livello Ue e per questo proponiamo di lavorare con gli stati membri per attuare pienamente l'attuale regolamento sui prodotti a duplice uso.

E, avviare una riflessione su come sviluppare un approccio europeo piu' coordinato, basandosi sul quadro esistente e in vista della presentazione di una proposta entro la fine di quest'anno'.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

