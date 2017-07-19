Ue: Labriola, serve il coraggio di prendere decisioni o diventeremo Disneyland

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 ott - L'Europa deve accelerare nei suoi processi decisionali e prendere decisioni coraggiose o rischia di perdere centralita' e di trasformarsi in un parco turistico. A sostenerlo, dal palco dell'Italian Tech Week, e' l'ad di Tim, Pietro Labriola.

"Il mondo di oggi va a una velocita' completamente diversa da quello del passato. Nel giro di un anno cambia tutto quanto. Oggi abbiamo un processo di definizione di regole e norme che a volte dura 3-4 anni, e cosi' e' impossibile proiettarci nel futuro", ha detto. "Bisogna avere il coraggio di prendere decisioni, e questo e' un compito dei manager e delle aziende ma soprattutto delle istituzioni. O acceleriamo il processo di decisioni, e allora riusciremo a sopravvivere, o fra cinque anni potremmo mettere sulle Alpi un cartello con scritto Disneyland".

Da anni, ha sottolineato Labriola, "dico che 'l'inazione non e' un'opzione', Draghi sostiene la stessa nel suo report.

Dobbiamo capire che stare fermi non e' possibile, dobbiamo prendere delle decisioni drastiche e ora, tra tre anni e' tardi. Dobbiamo capire che l'Europa non e' piu' il centro del mondo e non possiamo essere a traino. Dobbiamo recuperare una certa leadership e si fa solo con decisioni coraggiose".

