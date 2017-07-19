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            Ue: La Russa, speriamo non serva sforare Patto ma interesse Italia prima di tutto

            'Non lo chiede soltanto la Lega' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 apr - "Non lo chiede la Lega soltanto, anche la Meloni ha detto 'non lo escludo'. Noi speriamo che non ce ne sia bisogno, ma la stella polare e' l'interesse dell'Italia, viene prima di ogni altra cosa".

            Cosi' il presidente del Senato, Ignazio La Russa, rispondendo, nel corso di un'intervista al Tg3, alla domanda: "Se l'Europa non dovesse acconsentire a un allentamento del patto di stabilita', l'Italia deve fare da sola, come dice la Lega?".

            Bof.

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            (RADIOCOR) 27-04-26 19:43:51 (0604)PA,EURO 5 NNNN

              


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