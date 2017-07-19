Ue: l'Unione si gioca la faccia su auto, prestito a Kiev e Mercosur - FOCUS

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 15 dic - Pieno uso degli asset russi immobilizzati dalle sanzioni per finanziare il prestito per la riparazione dell'Ucraina; via libera all'accordo con il Mercosur; flessibilita' sullo stop alle auto nuove a benzina e diesel al posto del divieto assoluto dal 2035. Questi sono le tre decisioni che la Ue deve prendere a stretto giro di posta questa settimana: la prima al Consiglio europeo convocato giovedi' e venerdi' a Bruxelles; la seconda entro sabato; la terza domani, quando e' attesa la proposta della Commissione europea sulla spinta della gran parte dei governi. Una specie di triangolo che collega geopolitica e sicurezza, economia e adattamento accelerato del Green Deal per evitare, questo l'obiettivo indicato, la deindustrializzazione. Capita raramente che in un pugno di giorni la Ue si trovi a dover affrontare contemporaneamente scadenze politiche che costituiscono punti nevralgici delle politiche comuni. Piu' di un osservatore arrischia addirittura uno scenario di 'nuova fondazione' dell'Unione europea, proprio a ridosso dell'attacco piu' pericoloso alla sovranita' politica europea condotto dall'amministrazione Trump.

Lo scenario non e' pero' scontato: se sulla flessibilita' per il settore auto la Commissione europea si e' mossa a ricasco dei governi e di una parte consistente dell'industria, di una parte maggioritaria del Parlamento Ue, sull'accordo Ue-Mercosur c'e' il rischio di uno stallo.

Sull'uso pieno degli asset russi l'intenzione di chiudere la partita c'e': un primo passo e' stato fatto dai governi decidendo a maggioranza qualificata e non all'unanimita' la persistenza a tempo indeterminato della sanzione (il blocco degli asset, appunto) invece di lasciarla ostaggio di una decisione ogni sei mesi in bali'a del diritto di veto. Pero' il Belgio recalcitra ancora. La responsabile della politica estera e sicurezza Kaja Kallas ha indicato: 'L'opzione piu' credibile e' il prestito di riparazione e su questo stiamo lavorando, non ci siamo ancora arrivati, e' sempre piu' difficile, ma ci stiamo lavorando".

Il tutto avviene mentre la Ue o, meglio, alcuni leader Ue, cercano di entrare in modo permanente nel negoziato sulla pace in Ucraina guidato da gli Usa. Non e' scontato.

Partiamo dalla svolta comunitaria sull'auto: stando a quanto indicato nel fine settimana dal popolare Manfred Weber la Commissione dovrebbe proporre a Consiglio e Parlamento Ue di adattare l'obiettivo originario dello stop alle nuove a benzina e diesel dal 2035 (immesse nel mercato), riducendo al 90% il taglio delle emissioni di Co2 invece del 100%, e di consentire l'uso di carburanti alternativi puliti, biocarburanti compresi. Di conseguenza, ha indicato Weber, 'tutti i motori attualmente prodotti in Germania potranno continuare a essere prodotti e venduti'. Oltre a un piano di sostegno del settore, la Commissione proporra' un quadro di riferimento per la produzione di veicoli elettrici piccoli dal costo fra 15 mila e 20 mila euro per fronteggiare la forte concorrenza cinese su questo segmento di mercato.

L'importanza della decisione di Bruxelles sta nelle cifre: il settore da' lavoro diretto e indiretto a 13,8 milioni di persone, pari al 6,1% dell'occupazione totale della Ue; rappresenta l'8% del valore aggiunto manifatturiero europeo.

Nei 255 stabilimenti che assemblano veicoli e producono batterie e motori, nel 2023 sono stati prodotti 14,8 milioni di veicoli, di cui 12,2 milioni di auto, livello che rimane inferiore ai livelli pre-pandemia. Il cancelliere tedesco Merz ha recentemente indicato che l'elettrico resta la scelta principale per la decarbonizzazione, tuttavia non si deve rinunciare alla 'neutralita' tecnologica' per cui porte aperte ai carburanti puliti (piu' o meno). Tenuto conto della necessita' di fronteggiare la dominanza cinese sull'elettrico e di non perdere definitivamente la partita tecnologica, minimo la revisione Ue lascia molto tempo all'industria continentale per la decarbonizzazione totale e tiene aperta la prospettiva della coabitazione delle tecnologie.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps.

