Ue: Jorgensen, quota nucleare nel mix elettrico destinata a diminuire

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 lug - La capacita' nucleare installata nell'Unione europea e' destinata ad aumentare nel prossimo decennio, ma il peso dell'atomo nel mix elettrico europeo dovrebbe comunque diminuire, a causa della forte crescita della domanda di elettricita' e dello sviluppo delle fonti rinnovabili. Lo ha affermato il commissario europeo all'Energia, Dan Jorgensen secondo cui la capacita' nucleare dell'Ue passera' dagli attuali 98 gigawatt a circa 108 gigawatt nel prossimo decennio, mentre gli scenari piu' ottimistici, legati soprattutto allo sviluppo dei piccoli reattori modulari, ipotizzano un aumento fino a circa 150 gigawatt. 'Oggi il nucleare rappresenta il 23% del consumo di elettricita'. Ma, poiche' il consumo di elettricita' crescera' e il nucleare non aumentera' nella stessa misura, la sua quota percentuale sara' inferiore in futuro', ha spiegato. Jorgensen ha inoltre ricordato che il piano sull'elettrificazione non riguarda la produzione di energia, ma il suo utilizzo, ribadendo che la scelta del mix energetico, compreso il ricorso al nucleare, resta una competenza dei singoli Stati membri.

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