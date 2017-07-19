Ue: Jorgensen, Ets pesa per circa l'11% della bolletta elettrica media

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 lug - Il sistema europeo di scambio delle quote di emissione incide per circa l'11% sulla bolletta elettrica media, mentre il resto del costo e' determinato soprattutto dal prezzo dell'energia, dai costi di rete e dalla tassazione. Lo ha affermato il commissario europeo all'Energia, Dan Jorgensen, difendendo il pacchetto della Commissione per l'elettrificazione e la riforma dell'Ets. Secondo Jorgensen, l'obiettivo delle misure presentate oggi e' ridurre tutte le principali componenti della bolletta. Il commissario ha ricordato che le energie rinnovabili sono ormai piu' economiche delle fonti fossili e ha citato stime dell'Agenzia internazionale dell'energia, secondo cui i nuovi impianti rinnovabili consentono risparmi per circa 33 miliardi di euro l'anno, destinati ad aumentare con l'accelerazione degli investimenti. Sul fronte delle reti, Bruxelles intende passare dalle raccomandazioni a misure piu' vincolanti per favorire una gestione piu' flessibile dei consumi e ridurre i costi di trasmissione, mentre sul fronte fiscale propone di ridurre la tassazione dell'elettricita' rispetto al gas. 'Nel complesso, questo portera' a prezzi dell'elettricita' piu' bassi', ha detto Jorgensen.

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