Ue: Italia, vanno ridefinite le priorita' investimenti Pnrr e per coesione -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 feb - Un punto importante per il governo e' non procedere 'un pezzo alla volta'. Di qui il tema della 'governance economica', della cui riforma si parla da mesi e sulla quale un vero negoziato sta cominciando faticosamente. La riforma, e' indicato nel 'non paper', dovrebbe 'tenere conto dei cospicui investimenti che gli stati dovranno effettuare nei prossimi anni per sostenere le transizioni verde e digitale e promuovere la competitivita' nei settori di punta. Un sistema di regole fiscali comuni che incoraggi gli investimenti pubblici, sia per promuovere gli investimenti strategici sia per migliorare il potenziale di crescita, potrebbe essere uno degli elementi chiave del nuovo Patto di stabilita' e crescita'. Sapendo che c'e' un elemento mancante dell'Unione economica e monetaria: la creazione di una capacita' di bilancio centrale, 'iniziativa che puo' essere intrapresa, a piu' di vent'anni dal varo dell'euro, sulla base dell'esperienza positiva di Next Generation EU'. In sostanza, un bilancio dell'area euro finanziario da bond comuni.

In attesa che l'idea prenda quota (e per ora non l'ha presa ne' e' atteso la prendera' prossimamente), per l'Italia va bene verificare l'uso dei fondi Ue esistenti e valutare se alcuni di essi debbano essere riorientati o meglio finanziati al fine di promuovere la competitivita', ma ritiene che 'il vero 'cambio di gioco' sarebbe la creazione di fondi europei finalizzati a finanziare progetti strategici, stimolare la competitivita' dell'industria europea e sopperire agli squilibri creati da sovvenzioni estere e/o distorsioni nei mercati delle materie prime e dell'energia'. Giusto procedere verso un fondo sovrano Ue, tuttavia 'per quanto utile per stimolare la competitivita', lascerebbe irrisolto l'enigma della parita' di condizioni a breve termine'. Serve in sostanza, un 'nuovo strumento' per il quale 'dovremmo trarre ispirazione dal meccanismo che abbiamo sperimentato, con successo, durante la pandemia. Next Generation EU e SURE hanno gia' dimostrato che l'indebitamento sul mercato per finanziare i programmi europei non e' solo fattibile, ma anche efficiente. Se agiamo insieme e parliamo con una sola voce, siamo piu' forti, capaci di ottimizzare le nostre risorse e in grado di generare ricadute positive'.

E' chiaro che non sono maturi i tempi per una scelta del genere, tuttavia il fatto di rilanciarla fornisce all'Italia uno spazio di trattativa politica da giocare al Consiglio europeo, per ottenere risultati tangibili a breve su uso dei fondi del Pnrr e di coesione. Almeno questa appare l'intenzione.

Infatti, nel 'non paper' viene indicato espressamente che 'un'ambiziosa agenda per la resilienza e la competitivita' non puo' dipendere esclusivamente dalle risorse nazionali.

Deve riunire diverse forme di investimenti pubblici e privati, sia a livello nazionale che della Ue'. A breve termine 'e' essenziale garantire un adeguato margine di manovra per ridefinire le priorita' degli investimenti nell'ambito dei Pnrr e delle politiche di coesione che non possono piu' essere attuati a causa di cambiamenti fondamentali delle circostanze e consentire la riallocazione dei fondi gia' disponibili, come necessario per fornire tempestivamente e supporto mirato in aree strategiche'. E' su questo che, in definitiva, si sta concentrando l'azione italiana per il breve periodo.

