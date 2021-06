Ue: Italia deferita a Corte giustizia per arsenico in acqua potabile nel Lazio

5 lettere di costituzione in mora (anche su norme pagamenti PA) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 09 giu - La Commissione ha deciso di inviare 5 lettere di costituzione in mora all'Italia e di rinviare lo Stato alla Corte di giustizia per far applicare il diritto dell'Unione. Le lettere di costituzione in mora riguardano il rispetto delle disposizioni della direttiva sul credito ipotecario, della legislazione sulla tutela della natura, sulla biodiversita', sull'applicazione delle norme sul ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione, sulla notifica delle norme relative ai porti. Il deferimento alla Corte di giustizia e' dovuto al fatto che in alcune zone della Regione Lazio, nel Viterbo, i livelli di arsenico e fluoruro nell'acqua potabile hanno da tempo superato i valori parametrici stabiliti nella direttiva sull'acqua potabile.

