Ue: incontro Fitto-Vestager su 'decontribuzione Sud'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 25 giu - Il ministro Raffaele Fitto ha incontrato a Bruxelles la responsabile della concorrenza Ue Margrethe Vestager: una nota ministeriale informa che il colloquio ha riguardato la 'decontribuzione sud", misura legata al Temporary Framework, lo strumento attivato dalla Commissione europea per far fronte alla pandemia e successivamente a seguito della guerra in Ucraina ed in scadenza il prossimo 30 giugno. Fitto indica che venendo meno il quadro temporaneo Ue la misura dovra' essere modificata per far si' che risulti 'piu' mirata': 'L'obiettivo e' trasformarla, d'intesa con la Commissione europea, in uno strumento piu' a lungo termine e maggiormente orientato verso gli investimenti". Il ministro ritiene che l'accoglimento da parte di Bruxelles della richiesta italiana di modifica della misura e di un'ultima proroga per ulteriori sei mesi del periodo a cui si applica la 'decontribuzione', sia 'un risultato importante'.

